Правительство Свердловской области планирует увеличить экспорт IT-услуг
Сегодня, 15:30ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловские власти к 2024 году планируют вывести местные IT-компании на мировой рынок и увеличить экспорт услуг до 45,8 миллионов долларов, сообщает правительство региона.
Для достижения данного показателя власти региона планируют оказывать поддержку компаниям, в том числе, организовывать выставки, международные мероприятия, экономические форумы. Регион интересует экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.
Помимо этого, предпринимателям предложено принимать участие в формировании плана международных мероприятий региона.
Ранее сообщалось, что Свердловская область планирует развивать сотрудничество с Китаем в медицинской сфере.
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