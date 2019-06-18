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Правительство Свердловской области планирует увеличить экспорт IT-услуг
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Правительство Свердловской области планирует увеличить экспорт IT-услуг

Сегодня, 15:30ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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