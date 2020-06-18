Компания из Нижнего Тагила задолжала сотрудникам больше семи миллионов рублей
Сегодня, 16:32ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ООО «Нижнетагильская литейная компания» задолжала работникам предприятия 7,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила провела проверку соблюдения трудового законодательства предприятием.
В ходе проверки выяснилось, что перед 318 сотрудниками компании образовалась задолженность по зарплате за январь — февраль 2020 года на сумму 7,2 миллиона рублей.
Прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов для взыскания заработной платы. Кроме того, было вынесено представление директору организации.
В результате задолженность по зарплате была погашена перед работниками, а старший бухгалтер — привлечен к дисциплинарной ответственности.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей