Компания из Нижнего Тагила задолжала сотрудникам больше семи миллионов рублей

Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила провела проверку соблюдения трудового законодательства предприятием.

В ходе проверки выяснилось, что перед 318 сотрудниками компании образовалась задолженность по зарплате за январь — февраль 2020 года на сумму 7,2 миллиона рублей.

Прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов для взыскания заработной платы. Кроме того, было вынесено представление директору организации.