«Тойоту Короллу» обанкротившегося НТКРЗ продают за 80 тысяч рублей

Согласно документу, сделка проводится путем заключения прямого договора купли-продажи имущества без проведения торгов. В случае, если машина не будет продана в течении двух календарных дней с начала продажи, то её цена будет последовательно снижаться каждые два дня на 33% от выкупной цены, однако она не может опуститься ниже 0,1% от начальной стоимости.