«Тойоту Короллу» обанкротившегося НТКРЗ продают за 80 тысяч рублей
Автомобиль «Тойота Королла» 2013 года выпуска, который принадлежит обанкротившемуся Нижнетагильскому котельно-радиаторному заводу, выставляют на продажу. Начальная цена лота составила 80 тысяч рублей, гласит положение, утвержденное собранием кредиторов ООО «НТКРЗ», 11 июня.
Согласно документу, сделка проводится путем заключения прямого договора купли-продажи имущества без проведения торгов. В случае, если машина не будет продана в течении двух календарных дней с начала продажи, то её цена будет последовательно снижаться каждые два дня на 33% от выкупной цены, однако она не может опуститься ниже 0,1% от начальной стоимости.
Стоит отметить, что, по данным сайтов по продаже подержанных автомобилей, средняя цена «Тойоты» такой же модели 2013 года выпуска в хорошем состоянии составляет порядка 500-800 тысяч рублей. Однако данных о состоянии автомобиля, принадлежащего НТКРЗ, нет.
Напомним, Арбитражный суд 17 марта признал Нижнетагильский котельно-радиаторный завод несостоятельным (банкротом). В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на полгода — до 17 сентября 2020 года. Конкурсным управляющим назначен Константин Мартынов с вознаграждением в размере 30 тысяч рублей в месяц.