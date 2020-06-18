В Нижнем Тагиле у ВГОКа опять отсудили 75 миллионов рублей долга
Согласно решению Арбитражного суда от 15 июня с «Высокогорского горнообогатительного комбината» в Нижнем Тагиле будет взыскан долг в размере 75,2 миллиона рублей, включая возмещение расходов на госпошлину в размере 60 тысяч рублей в пользу акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс».
Кроме того, суд решил вернуть АО «ЭнергосбыТ Плюс» из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 140 тысяч рублей. Сейчас от компании «ЭнергосбыТ Плюс» к ОАО «ВГОК» поданы ещё шесть исков на общую сумму 289,5 миллиона рублей. Все они пока рассматриваются в первой инстанции — в Арбитражном суде Свердловской области. Категория исков определяется, как «исполнение обязательств по договорам энергоснабжения».
19 декабря 2019 года на ВГОКе начался арест имущества. Общая сумма долга по исполнительному производству превысила 368 миллионов рублей. В 2015 году в отношении предприятия инициировано банкротство, а в 2018 году начата процедура наблюдения. На начало 2019 года общая сумма долга перед кредиторами у предприятия составила больше 2,5 миллиарда рублей.