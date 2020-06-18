В Нижнем Тагиле у ВГОКа опять отсудили 75 миллионов рублей долга

Кроме того, суд решил вернуть АО «ЭнергосбыТ Плюс» из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 140 тысяч рублей. Сейчас от компании «ЭнергосбыТ Плюс» к ОАО «ВГОК» поданы ещё шесть исков на общую сумму 289,5 миллиона рублей. Все они пока рассматриваются в первой инстанции — в Арбитражном суде Свердловской области. Категория исков определяется, как «исполнение обязательств по договорам энергоснабжения».