Экспорт российских овощей в первом полугодии 2017 года увеличился в 4 раза

По данным из письма Минсельхоза России экспорт овощей заметно возрос в первом полугодии этого года. Так, экспорт помидоров возрос почти в 4 раза, а поставки российских огурцов повысились на 29%.

Представители отраслевых союзов считают, что главной причиной такого скачка стало увеличение объемов производства. Однако они сомневаются, что это продлится долго, сообщает газета «Известия» .

Президент Нацсоюза производителей плодов и овощей Сергей Королев считает, что рост экспорта связан с наращиванием производства. Потому и многие производители подумали о том, чтобы экспортировать свою продукцию зарубеж. Однако он отметил, что в таком случае следует задуматься о сокращении импорта овощей из других стран. На данный момент Россия приобретает за рубежом около 1 миллиона тонн овощей.