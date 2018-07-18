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475 млн руб. выделены на подготовку ОУ Нижнего Тагила к учебному году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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475 млн руб. выделены на подготовку ОУ Нижнего Тагила к учебному году

Сегодня, 21:50Экономика
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