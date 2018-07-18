475 млн руб. выделены на подготовку ОУ Нижнего Тагила к учебному году

18 июля прошло совещание в мэрии Нижнего Тагила, на котором обсуждался вопрос о подготовке к учебному году 2018-2019. На подготовку учебных заведений выделены 475 млн рублей.
В городе идет подготовка к учебному году 143 дошкольных учреждений, 63 школ и 16 учреждений допобразования. Об этом рассказала на совещании врио начальника управления образования Татьяна Удинцева.
На подготовку учебных заведений выделены 475 млн рублей из бюджета города. Часть средств идет на покупку оборудования и инвентаря, часть – на капитальные ремонты, пожарную безопасность и соблюдение требований СанПиНа.
На данный момент плановые работы проходят в 41 школьном учреждении и 33 детских садах. Приемка образовательных учреждений запланирована до 20 августа. К этому времени все работы должны быть закончены.
В ходе проверки ОУ были выявлены нарушения сотрудниками ГИБДД. По словам начальника управления городским хозяйством Владимира Юрченко, все недостатки будут устранены в течение месяца.