Прожиточный минимум в Свердловской области может быть повышен на 371 рубль

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Проект повышения прожиточного минимума на территории Свердловской области подготовлен чиновниками из Министерства экономики и территориального развития. В соответствии с предложениями, прожиточный минимум составит 10 тыс. 672 рубля на душу населения.
Новый норматив, в случае принятия законопроекта, начнет действовать за второй квартал 2018 года. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в таком случае составит 11 тысяч 376 рублей (больше на 397 рублей, чем в первом квартале), для пенсионеров — 8 тысяч 785 рублей (больше на 288 рублей), и детям будет положено 11 тысяч 133 рубля (больше на 403 рубля).
Как сообщает Znak.com, за основу изменений были взяты данные об уровне потребительских цен и сведения о составе потребительской корзины.
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