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Прожиточный минимум в Свердловской области может быть повышен на 371 рубль
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прожиточный минимум в Свердловской области может быть повышен на 371 рубль

Сегодня, 19:10Экономика
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