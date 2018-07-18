Прожиточный минимум в Свердловской области может быть повышен на 371 рубль

Новый норматив, в случае принятия законопроекта, начнет действовать за второй квартал 2018 года. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в таком случае составит 11 тысяч 376 рублей (больше на 397 рублей, чем в первом квартале), для пенсионеров — 8 тысяч 785 рублей (больше на 288 рублей), и детям будет положено 11 тысяч 133 рубля (больше на 403 рубля).