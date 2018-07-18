Уральский кинофестиваль в Екатеринбурге отменен из-за проблем с финансами

Региональные власти пояснили, что в 2018 году средства ушли на организацию и проведение в Екатеринбурге международных мероприятий – чемпионата мира по футболу и выставки «Иннопром-2018». Власти Свердловской области были вынуждены отказаться от финансирования кинофестиваля.

В руководстве кинофестиваля посчитали такие причины резонными, однако организаторы уверены, что отмена культурного события ударит по престижу столицы Урала. Сообщается, что о закрытии мероприятия стало известно после того, как завершился сбор заявок от желающих. Состоится ли кинофестиваль в 2019 году, не ясно.

В 2018 году в Екатеринбург планировали приехать российские режиссеры Карен Шахназаров и Дуня Смирнова.