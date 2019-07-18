ФАС предложила продать все грузовые вагоны РЖД

По мнению главы ФАС, РЖД «ограничивает конкуренцию и стимулирует рост тарифов на перевозки». Артемьев полагает, что организация должна продать свои вагоны Федеральной грузовой компании, либо обеспечить сдачу в аренду вагонного парка. Сейчас у РЖД насчитывается более 130 тысяч вагонов для перевозки грузов.

Кроме того, от продажи активов РЖД получит около 150 миллиардов рублей, которые можно направить на развитие инфраструктуры.