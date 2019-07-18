На Урале продают горнолыжный комплекс

Комплекс продают за 30 миллионов рублей. В объявлении о продаже сказано, что участок земли взят в аренду на 49 лет, еще пять гектаров находятся в стадии оформления. На «Горе Теплой» действуют четыре горнолыжные трассы, а также трасса для «бубликов», две трассы — в разработке. Есть кафе, ледовая площадка для детей, прокат оборудования, парковка и ресторан.