На Урале продают горнолыжный комплекс

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На Среднем Урале на продажу выставлен горнолыжный комплекс «Гора Теплая». Он расположен у реки Чусовой и занимает площадь в 11 гектаров, сообщает «Деловой квартал».
Комплекс продают за 30 миллионов рублей. В объявлении о продаже сказано, что участок земли взят в аренду на 49 лет, еще пять гектаров находятся в стадии оформления. На «Горе Теплой» действуют четыре горнолыжные трассы, а также трасса для «бубликов», две трассы — в разработке. Есть кафе, ледовая площадка для детей, прокат оборудования, парковка и ресторан.
В 2016 году комплекс уже выставляли на продажу. Тогда продавец желал получить 50 миллионов рублей.
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