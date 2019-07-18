Подразделение тагильской сети «Уралконтрактнефть» планируют обанкротить

«Уралстроймонтаж» взыскал в марте 2019 года с «Уралконтракт-НТ» (занимается в холдинге оптовыми продажами) 4,6 млн рублей в качестве суммы неосновательного обогащения по договору купли-продажи нефтепродуктов через АЗС с применением расчётных карт. Решение свердловского арбитража поддержали апелляционная и кассационная инстанции. Как сообщили TagilCity.ru в УСМ, ответчик до сих пор не исполнил решение суда, в связи с чем компания планирует в ближайшее время подать в суд заявление о банкротстве нефтетрейдера. Кроме того, 17 июля в единый федеральный реестр поступило сообщение о планах обанкротить «Уралконтракт-НТ» от ещё одного кредитора — ООО «Группа Содействия», а в конце апреля 2019 года ООО «Уралконтракт-НТ» сообщила, что может самостоятельно обратиться в суд о собственном банкротстве (заявление подано не было. — Прим. ред.).

Проблемы в холдинге «Уралконтрактнефть» начались в 2018 году из-за конфликта бенефициаров. Входящие в него компании ООО «Уралконтракт-НТ» (100% принадлежит Вадиму Батареву), ООО «Уралконтрактнефть» (100% принадлежит Александру Русакову) и ООО «Арвис» (60% принадлежит Вячеславу Дрогайцеву, 40% — Андрею Плешкову) связывает договор простого товарищества. В марте 2018 года Батарев нанял аудиторскую компанию «Авуар» для проведения проверки в принадлежащем ему (и возглавляемом тогда Русаковым) ООО «Уралконтракт-НТ». Компаньон начал чинить аудиторам препятствия в допуске к документам общества, а после многочисленных судов Вадим Батарев поменял директора — Александра Русакова сменила известный тагильский медиаменеджер и супруга Батарева Ирина Пудовкина. Впрочем, после увольнения Русакова часть документов до сих пор находится в его распоряжении, а в арбитражном суде на данный момент рассматривается дело об их истребовании по иску ООО «Уралконтракт-НТ».

3 июля компания «Уралконтракт-НТ» подала к бывшему директору ещё один иск — о взыскании 156 млн рублей. Заявление оставлено без движения до 19 июля — суд не удовлетворил ходатайство истца об отсрочке уплаты госпошлины. Суть претензий общества к экс-директору на данный момент неизвестна, получить оперативный комментарий представителей сторон на момент публикации не удалось.

Вадим Батарев и Александр Русаков являются также соучредителями компании «Тагилнефтепродукт» (вместе с Евгением Поповым и Натальей Кокая). Ранее долей в данной компании владел Михаил Диденко — сын первого мэра Нижнего Тагила Николая Диденко, которого до сих пор называют одним из бенефициаров «Уралконтрактнефти». Батарев, Диденко, Попов и Кокая являются также совладельцами ООО «Александровский» (ТЦ «Александровский пассаж»), получившим в 2017 году, по данным СПАРК, выручку в размере 63,5 млн рублей от сдачи в аренду недвижимого имущества.

Вадим Батарев является на данный момент соучредителем 17 компаний, например, ему принадлежит 20-процентная доля в ЧОПе «Система безопасности». Его супруга, директор телекомпании «Телекон» Ирина Пудовкина, владеет рекламным агентством «Идея», а также 66-процентной долей в радиостанции «Экорадио» и информагентстве «Все новости».