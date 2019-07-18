Свердловские предприниматели получили 1,5 млрд рублей на развитие бизнеса
Сегодня, 17:16ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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400 свердловских предприятий малого и среднего бизнеса с января 2019 года получили на развитие более 1,5 млрд рублей, что на 400 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Деньги выделяют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
По словам замминистра инвестиций и развития региона Евгения Копеляна, всего за шесть месяцев этого года поддержку получили 4 265 предприятий, из них 400 приняли финансовую помощь, 3 865 — образовательную и консультационную поддержку.
Положительная динамика, по мнению директора регионального фонда поддержки предпринимательства Ильи Суллы, обусловлена увеличением финансирования из федеральной казны и внедрением цифровых технологий.
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