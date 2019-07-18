Свердловским пенсионерам планируют установить прожиточный минимум ниже среднего по РФ

Законопроект об установлении прожиточного минимума планируется рассмотреть в конце августа в Законодательном собрании Свердловской области. Подтвердилась ранее имевшаяся информация о том, что минимум для пенсионеров вырастет до 9 173 рублей (на данный момент он составляет 9 064 рубля). Об этом сообщил депутат Вячеслав Вагнер у себя в Facebook.

Ниже! Не выше, не такой же, а ниже! Для справки: величина прожиточного минимума по РФ для пенсионера в соответствии с базовым вариантом сценарных условий составит 9 314 рублей. Голосовать буду против,написал депутат ЗакСо.

Всё, что касается минимальных денег для пенсионеров… От этого формируется бюджет и другие статьи расходов, в том числе социальные. Сейчас вот эта цепь из соцполитики, направленной на защиту пенсионеров, малоимущих, малообеспеченных, вся потянется. Я понимаю, что для бюджета это большие затраты, но в то же время если мы говорим о том, что нашла область — локомотив развития страны, то как можно идти впереди планеты, если те, кто этому локомотиву отдал всю жизнь, практически на задворках?сказал Вагнер в интервью журналистам E1.