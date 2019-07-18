Свердловское правительство выделило еще 751 миллион рублей на конгресс-холл
Сегодня, 08:07ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Депутаты свердловского Законодательного собрания одобрили выделение из бюджета области еще 751 миллиона рублей на конгресс-холл в Екатеринбурге, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Денежные средства будут внесены в уставный капитал «Уральского выставочного центра». Отмечается, что они пойдут на строительные работы в конгресс-центре. Таким образом, общий объем инвестиций, вложенных в строительство конгресс-центра из региональной казны с 2018 года, составит 6,25 миллиарда рублей.
С учетом средств, вложенных инвесторами, здание обошлось в 10 миллиардов рублей.
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