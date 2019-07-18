Свердловское правительство выделило еще 751 миллион рублей на конгресс-холл

Денежные средства будут внесены в уставный капитал «Уральского выставочного центра». Отмечается, что они пойдут на строительные работы в конгресс-центре. Таким образом, общий объем инвестиций, вложенных в строительство конгресс-центра из региональной казны с 2018 года, составит 6,25 миллиарда рублей.