Новейшие технологии успешно внедряются во все сферы производства, а проблема наиболее эффективного применения цифровых разработок – предмет дискуссий на самом высшем государственном уровне и главная тема при обсуждении перспектив будущего среди топ-менеджмента крупнейших мировых корпораций.

В авангарде технологического прогресса, применения новых стандартов работы в производстве, промышленности и менеджменте находится компания «Евразийская группа» (ERG) и один из ее учредителей – Александр Машкевич.

Машкевич: история «Евразийской группы», скандал в постоянной трансформации В новое десятилетие компания ERG вошла на пике развития. Первые четверть века стали для группы предприятий крайне успешными. Компания признана в международной деловой среде одной из крупнейших из всех, что специализируются на сфере добычи и переработке минеральных ресурсов. Группа оперирует предприятиями, работающими в интегрированных добывающих и перерабатывающих отраслях. Отдельно Александр Машкевич и партнеры уделяют обеспечению деятельности предприятий в сфере энергетики и логистики.

Именно ERG стала одной из первых публичных компаний в истории Средней Азии, акции которой продавались и пользовались значительным успехом со стороны покупателей со всего мира. Ценные бумаги, выпущенные предприятиями Машкевича можно было приобрести не только на Казахстанской фондовой бирже, но и в Лондоне.

В настоящий момент в состав ERG входит еще один холдинг – «Евразийская группа», созданная специально для обеспечения упрощенного и эффективного управления подразделения предприятия.

Машкевич скандал разжег в 90-е годы: именно тогда он приобрел первые мощности тем самым спас от полного разрушения отдельные сферы промышленности и производства Казахстана - страна проходила через череду внутренних потрясений и испытывала сложности при трансформации в независимую державу.

Холдинг ERG был учрежден в 2006 году и с того времени продолжает реализовывать масштабную стратегию развития. Крупнейшим приобретением за минувшие года стали сделки по покупке компаний Central African Mining and Exploration Company (CAMEC), по результатам которых ERG удалось стать лидером в сфере горной и рудной промышленности на африканском континенте. Расширение лидера промышленности Средней Азии в Африке и на Ближнем Востоке продолжилось после приобретения контроля над разработкой бокситов, кобальта, угля и платины, расположенных на территории ДР Конго.

Расширение сферы интересов ERG: Мали, Зимбабве и Южноафиканская республика «Важное значение в развитии компании имело приобретение фирмы Chambishi Metals PLC из Замбии и предприятия Comit Resources FZE. Местом регистрации являются ОАЭ, которые традиционно обеспечивали сбыт меди и кобальта производства компании Chambishi. Важнейшим шагом интеграции компании на международные рынки стала сделка с Camrose Resources Limited, после чего мы получили лицензии на разработку новых месторождений меди и кобальта» - отмечает Александр Машкевич.

Вехой в развитии самого известного холдинга Казахстана стало приобретение акций таких предприятий, как Bahia Minerals BV и Block V Limited и Caera Minerals Limited.

Общий оборот предприятий холдинга превышает более $5 млрд, а один из его собственников, Машкевич, скандал уже несколько десятилетий подряд разжигает в черных сердцах завистников: он не покидает рейтинги самых богатых людей мира и является одним из редких крупных промышленников, которые не потеряли свои активы из-за многочисленных кризисов, а лишь приумножили свои ресурсы.

«Евразийская группа» - один из столпов экономики Казахстана, генерируя в бюджет Казахстана поступление средств, которые формируют около 5% общего ВВП страны. Предприятия Александра Машкевича признаны мировыми лидерами по производству хрома, железной руды и глинозема.

Александр Машкевич является прямым или опосредственным работодателем для почти 100 тысяч человек и в настоящий момент продолжает не только набирать персонал, но и работать над формировнием новых лидеров общественной и деловой жизни.

Александр Машкевич и «Евразийская группа»: обзор инициатив по внедрению новых стандартов отрасли В целях сохранения стабильных позиций на рынках по всему миру, расширения присутствия и успешной интеграции в глобальную цифровую и высокотехнологическую экономики Александр Машкевич и представители топ-менеджмента «Евразийской группы» запланировали внедрение уникальных для горнопромышленной индустрии проектов.

«Свои личным приоритетом и главной задачей для развития компании в 2020 году я считаю переход на платформу Индустрия 4.0. Ее внедрение в корне изменит подход к металлургии и горной промышленности. Так, искусственный интеллект способен за доли секунды проанализировать сразу же несколько тысяч вариантов результатов всех имеющихся в производстве процессов. В перспективе использование данной платформы позволит облегчить работу компании, унифицировать процессы и усилить позиции компании на многочисленных рынках по всему миру», - отмечает Александр Машкевич.

Новый подход к формированию системы производства был успешно применен на Качарском руднике, где компания реализовала проект «Умный карьер». Специально для проведения стратегически важного экспиремента объект был оснащен специально закупленным оборудованием, работа которого была проанализирована в режиме реального времени. Исходя из полученных данных, сотрудники компании могли оптимизировать все процессы и повысить производительность сразу же на 10%.

В ближайшие годы умные производства появятся на всех производствах компании по всему Казахстану, что позволит повысить эффективность труда и направить высвободившиеся ресурсы на реализацию новых задач перед компанией.

Однако переход в новый технологический век не пройдет без потерь. Цифровизация производственных процессов, приведет к тому, что тысячи ранее продуктивных и полезных для компании сотрудников останутся без работы, что актуализирует проблему безработицы и вытеснения представителей традиционных отраслей высокотехнологическими разработками.

«Проблема возможного сокращения сотрудников по результатам трансформации ожидается, однако мы готовим кадры для перехода на новую систему работы и уверены, что наши сотрудники смогут найти себе место в новом мире», - заявляет Александр Машкевич.

Александр Машкевич о проекте «Экосистема для населения Казахстана»и его перспективах Второй важной инициативой Александра Машкевича является проект «Экосистема для населения Казахстана», который был позаимствован из опыта исследователей американской Силиконовой долины.

«Мы хотим дать представителям среднего и мелкого бизнеса новые цифровые инструменты, при помощи которых они могут реализовывать деловые модели и создавать новые рабочие места», - пояснил свои планы Александр Машкевич.