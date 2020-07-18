В Нижнем Тагиле «Уралвогонзавод» потратит 21 миллион на ремонт железнодорожных путей

Общая стоимость работ составляет 21,8 миллиона рублей. На данный момент прием заявок уже завершен, а также подведены итоги конкурса. Подрядчику предстоит выполнить разборку, смену и балластировку стрелочных переводов и путей, а также послеосадочный ремонт.

Согласно документации, договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение года. Кроме того, после осуществления работ исполнитель должен дать гарантию на 36 месяцев.