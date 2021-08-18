На 15% процентов подорожала курица в Свердловской области за год

На 15% процентов подорожала курица в Свердловской области за год
На 15% процентов подорожала курица в Свердловской области за год
Сегодня, 13:51ЭкономикаФото: 1MI
Средняя цена куриного мяса за килограмм поднялась в Свердловской области на 15% по сравнению с прошлым годом.

В августе 2020 года стоимость курицы, по данным Свердловскстата, составляла 145 рублей за килограмм. В этом же году ее цена поднялась до 166 рублей. В целом с начала 2021 года стоимость куриного мяса выросла на 9,2%.

Напомним, в Свердловской области продолжают расти цены на продукты питания. Например, две недели назад поднялась стоимость лука и капусты. А вот цены на морковь, картофель, огурцы и помидоры снизились в среднем от 6 до 14%.

Кроме того, в регионе выставлено на продажу несколько птицефабрик, а еще одна — в Среднеуральске — готовится к закрытию. Власти считают, что приватизация может увеличить конкурентоспособность в птицеводческой отрасли.

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