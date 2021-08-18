Плата за ЖКХ в Горноуральском городском округе обогнала Екатеринбург

Екатеринбург не вошел в топ-5, там стоимость ЖКХ определена в сумме 5 373 рублей. При этом жителям Горноуральского городского округа приходится платить больше, чем в столице Урала, а именно 5 566 рублей. В Нижнем Тагиле на одного человека рассчитано 4 323 рубля.