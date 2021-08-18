Плата за ЖКХ в Горноуральском городском округе обогнала Екатеринбург

Плата за ЖКХ в Горноуральском городском округе обогнала Екатеринбург
Плата за ЖКХ в Горноуральском городском округе обогнала Екатеринбург
Сегодня, 16:19ЭкономикаФото: 1MI
Статистику по оплате за ЖКХ опубликовали власти Свердловской области, сообщается на официальном-интернет портале правовой информации региона. Столица Урала не вошла в топ-5.

Так, на первом месте рейтинга находится Пышминский городской округ, там в отопительный сезон одинокопроживающему человеку приходится платить по 7 129 рублей. Далее следуют Алапаевск (6 745 рублей) и Ирбит (6 451 рубль).

Екатеринбург не вошел в топ-5, там стоимость ЖКХ определена в сумме 5 373 рублей. При этом жителям Горноуральского городского округа приходится платить больше, чем в столице Урала, а именно 5 566 рублей. В Нижнем Тагиле на одного человека рассчитано 4 323 рубля.

Меньше всего за услуги приходится платить жителям деревни Унже-Павинская — 1 532 рубля.

Напомним, с 1 июля 2021 года на 3,4% вырос платеж за обращение с ТКО. Индексацию проводят ежегодно.

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