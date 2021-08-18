Подрядчик просит поднять цену на строительство очистных сооружений на тагильском УВЗ

Подрядчиком на строительство стало ООО «Горсвет-НТ», оно подало единственную заявку на тендер. Заказчик «УБТ-сервис» вел переговоры о снижении цены контракта.
Мы написали запрос в «Горсвет-НТ», но в рамках контракта не удалось снизить цену, так как сильно подорожали стройматериалы. Подрядчик вообще просил поднять цену на 10%. Пока заключали договор, подорожал кабель. Будет хорошо, если в процессе строительства цена контракта не поднимется, рассказал редакции TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.
Он отметил, что сметы были составлены еще в 2013 году, применялся дефлятор 3% на случай увеличения цен. Сейчас же, в 2021 году, цены на строительные материалы выросли на 30-40%.
Напомним, новые очистные сооружения планируется построить в двух цехах УВЗ в Нижнем Тагиле. Это нужно для снижения нагрузки на заводские сооружения в целом. Подрядчику необходимо закончить работы до 30 сентября.