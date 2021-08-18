Подрядчик просит поднять цену на строительство очистных сооружений на тагильском УВЗ

Подрядчик просит поднять цену на строительство очистных сооружений на тагильском УВЗ
Подрядчик просит поднять цену на строительство очистных сооружений на тагильском УВЗ
Сегодня, 14:18ЭкономикаФото: 1MI
«УБТ-сервис» не смог снизить цену договора на строительство очистных сооружений в двух цехах тагильского УВЗ. Подрядчик попросил поднять цену контракта на 10%. Договор заключен на 78,5 миллиона рублей.

Подрядчиком на строительство стало ООО «Горсвет-НТ», оно подало единственную заявку на тендер. Заказчик «УБТ-сервис» вел переговоры о снижении цены контракта.

Мы написали запрос в «Горсвет-НТ», но в рамках контракта не удалось снизить цену, так как сильно подорожали стройматериалы. Подрядчик вообще просил поднять цену на 10%. Пока заключали договор, подорожал кабель. Будет хорошо, если в процессе строительства цена контракта не поднимется, рассказал редакции TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.

Он отметил, что сметы были составлены еще в 2013 году, применялся дефлятор 3% на случай увеличения цен. Сейчас же, в 2021 году, цены на строительные материалы выросли на 30-40%.

Напомним, новые очистные сооружения планируется построить в двух цехах УВЗ в Нижнем Тагиле. Это нужно для снижения нагрузки на заводские сооружения в целом. Подрядчику необходимо закончить работы до 30 сентября.

Сюжеты:
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