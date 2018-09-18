350 книг «Тагил достопримечательный» будет закуплено городом на 315 тысяч рублей

Книга выполнена в твёрдом переплёте, имеет 300 страниц с двусторонней цветной печатью, указано в документах госзакупки. Автор-составитель – Иван Григорьевич Семёнов, ранее выпустивший две книги, посвященные истории родного города.

Согласно данным о лоте, стоимость одной книги составляет 900 рублей. Общая стоимость госзакупки – 315 тысяч рублей.

Товар должен быть новым, в защитной упаковке. Гарантийный срок будет составлять 12 месяцев.