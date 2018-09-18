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#домахорошо
350 книг «Тагил достопримечательный» будет закуплено городом на 315 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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350 книг «Тагил достопримечательный» будет закуплено городом на 315 тысяч рублей

Сегодня, 15:12Экономика
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