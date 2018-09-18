350 книг «Тагил достопримечательный» будет закуплено городом на 315 тысяч рублей
Сегодня, 15:12Экономика
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350 книг «Тагил достопримечательный» будет приобретено администрацией города на 315 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Книга выполнена в твёрдом переплёте, имеет 300 страниц с двусторонней цветной печатью, указано в документах госзакупки. Автор-составитель – Иван Григорьевич Семёнов, ранее выпустивший две книги, посвященные истории родного города.
Согласно данным о лоте, стоимость одной книги составляет 900 рублей. Общая стоимость госзакупки – 315 тысяч рублей.
Товар должен быть новым, в защитной упаковке. Гарантийный срок будет составлять 12 месяцев.
Напомним, «Тагил достопримечательный» – это сборник из 34 статей, повествующих о дореволюционном и современном Нижнем Тагиле.
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