Мясо, фрукты и овощи: тагильский пансионат закупит продукты на 3,6 млн рублей

Так, в тагильский пансионат поступит замороженная говядина, субпродукты рогатого скота. Кроме того, в списке лотов субпродукты свиные, бараньи, козьи и даже лошадей, мулов. При этом товар должен быть остывшим или охлажденным, говорится в документах госзакупки. Общая масса – 4,8 тонн, а цена – 1 296 209 рублей.

Также в пансионат для обеспечения питания взрослых и детей будут закуплены очищенные овощи: свекла, картофель, морковь в количестве 12,5 тонн на 704 246 рублей.

На сумму 1 641 249 рублей будут закуплены свежие овощи и фрукты. Среди них капуста, огурцы, яблоки, груши, лимоны, ягоды и другие. Общая масса – более 16 тонн.