Эксперты рассказали о проблемах и перспективах туристического бизнеса на Урале

По мнению экспертов, одним из моментов, тормозящих развитие отрасли в это время года станет снижение числа иностранных авиаперевозчиков. Из Кольцово уже ушли Czech Airlines, Finnair, Air Moldova. Второй проблемой, по словам экспертов, является снижение покупательной способности жителей Среднего Урала, что заставляет изобретать новые турпродукты по сниженной стоимости.

Из наиболее интересных предложений от перевозчиков туроператоры отметили появление рейса в Стамбул, появление прямого рейса в Доминикану. В осенне-зимний период свердловчане более интересуются турами, сочетающими в себе отдых и оздоровление.

Для того, чтобы туризм развивался, по сообщению коммерсантов, необходимо возвращение в Кольцово иностранных перевозчиков.