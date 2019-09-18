Конкурс на ремонт поля на «Спутнике» за 14 миллионов рублей признан несостоявшимся

Объявленная стоимость ремонта — 14,5 миллионов рублей. 17 сентября конкурс был приостановлен, как объяснили в мэрии, из-за отсутствия участников.

Был всего один заявитель, но заявка была отклонена, потому что предоставленный пакет документов не соответствовал требованиям,рассказала TagilCity.ru руководитель пресс-службы администрации Нижнего Тагила Алла Жернакова со ссылкой на Службу заказчика городского хозяйства.

Однако ещё до приостановления конкурса, 12 сентября, в Свердловское управление ФАС была подана жалоба от компании «КС-Строй». В мэрии сообщили, что это компания из Барнаула: в конкурсе она не участвовала, и суть их жалобы чиновникам неизвестна.

Если ФАС сочтёт их жалобу обоснованной, то приведём процедуру в соответствие,заверяют в тагильской администрации.

По словам чиновников, сроки повторного проведения аукциона утвердят после решения антимонопольщиков. TagilCity.ru связалось с учредителем «КС-Строй», однако тот пояснений не дал, сославшись на то, что делами компании не занимается.