С 2020 года в Свердловской области вырастет плата за капитальный ремонт
Сегодня, 17:20ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 января 2020 года в Свердловской области на 3,8% поднимется оплата капитального ремонта, сообщает «АиФ Урал».
Теперь с одного квадратного метра будет взиматься 9 рублей 72 копейки. На сегодняшний день тариф за капремонт составляет 9 рублей 36 копеек с одного квадратного метра. Оплата поднимается в пределах прогнозируемого индекса инфляции, рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
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