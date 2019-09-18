С 2020 года в Свердловской области вырастет плата за капитальный ремонт

Теперь с одного квадратного метра будет взиматься 9 рублей 72 копейки. На сегодняшний день тариф за капремонт составляет 9 рублей 36 копеек с одного квадратного метра. Оплата поднимается в пределах прогнозируемого индекса инфляции, рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.