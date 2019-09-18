Центральный банк России разрешил блокировать счета бизнесменов за долги по налогам

ЦБ дал ответ Министерству финансов по вопросу о блокировке счетов предпринимателей, у которых имеется задолженность по налогам. Необходимость разъяснения этого вопроса возникла из-за того, что некоторые банки отказывались блокировать счета должников по налогам.

Как пояснили в банке, в таких случаях следует руководствоваться Гражданским кодексом. Там указано, что ИП должны отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом.