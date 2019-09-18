Центральный банк России разрешил блокировать счета бизнесменов за долги по налогам
Сегодня, 19:39ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Центральный банк России считает, что счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят по налогам, стоит блокировать, сообщает «Коммерсант».
ЦБ дал ответ Министерству финансов по вопросу о блокировке счетов предпринимателей, у которых имеется задолженность по налогам. Необходимость разъяснения этого вопроса возникла из-за того, что некоторые банки отказывались блокировать счета должников по налогам.
Как пояснили в банке, в таких случаях следует руководствоваться Гражданским кодексом. Там указано, что ИП должны отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом.
В ЦБ также подчеркнули, что банки должны исполнять решения налоговой службы, с учетом ограничений на взыскания.
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