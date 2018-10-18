«Россети» планируют цифровизацию электросетевого комплекса в России

Глава ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский доложил об итогах проведенных работ по объединению сетевого комплекса компаний «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Две компании входят в состав ГК «Россети» и планируют цифровизировать свою инфраструктуру.
Как сообщает газета «Новые известия», Маковский провел встречу с представителями Prosperity Capital Management Limited (миноритарный акционер обеих компаний), на которой сообщил, что за первое полугодие 2018 года компания смогла существенно снизить операционные затраты с помощью поднятия финансово-экономического потенциала обеих организаций.
Уже создана специальная информационная система, базой для которой послужила общая информационная структура. Также прорабатываются меры по уменьшению электропотерь и увеличению надежности бесперебойной подачи электроэнергии. Строится одна цифровая подстанция, еще 11 таких же подстанций с применением протоколов стандарта МЭК 61850 находятся в разработке в рамках интеграции системы АСУ ТП.
Кроме того готовится к реализации и другие проекты «Цифровой РЭС». Отмечается, что они буду проходить на основе Калининского РЭС филиала «Тверьэнерго» МРСК Центра и Арзамасского РЭС филиала «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья.
Концепция «Россетей» подразумевает проведение тотальной цифровизации электросетевого комплекса России уже к 2030 году. На данный момент можно смело утверждать о том, что «Цифровая РЭС» позволила не просто следить за состоянием работы энергосетей – она позволила эффективно организовать работу по управлению электросетевым комплексом всем пилотных областей страны.
Ощутимо возросла скорость реагирования и устранения технологических нарушений – до 60%. Также потери энергии уменьшились в три раза – до 9%. Также ожидается, что сократятся и операционные затраты и по итогам 2018 года уменьшатся на 25%. Кроме того слияние двух организаций плодотворно отразиться на сокращении издержек и позволит увеличить финансово-экономические выгоды. Все сэкономленные средства будут реализованы в пользу дальнейшего развития электросетевого комплекса России и увеличению доступности всей структуры.