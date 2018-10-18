«Россети» планируют цифровизацию электросетевого комплекса в России

Как сообщает газета «Новые известия», Маковский провел встречу с представителями Prosperity Capital Management Limited (миноритарный акционер обеих компаний), на которой сообщил, что за первое полугодие 2018 года компания смогла существенно снизить операционные затраты с помощью поднятия финансово-экономического потенциала обеих организаций.

Уже создана специальная информационная система, базой для которой послужила общая информационная структура. Также прорабатываются меры по уменьшению электропотерь и увеличению надежности бесперебойной подачи электроэнергии. Строится одна цифровая подстанция, еще 11 таких же подстанций с применением протоколов стандарта МЭК 61850 находятся в разработке в рамках интеграции системы АСУ ТП.

Кроме того готовится к реализации и другие проекты «Цифровой РЭС». Отмечается, что они буду проходить на основе Калининского РЭС филиала «Тверьэнерго» МРСК Центра и Арзамасского РЭС филиала «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья.

Концепция «Россетей» подразумевает проведение тотальной цифровизации электросетевого комплекса России уже к 2030 году. На данный момент можно смело утверждать о том, что «Цифровая РЭС» позволила не просто следить за состоянием работы энергосетей – она позволила эффективно организовать работу по управлению электросетевым комплексом всем пилотных областей страны.