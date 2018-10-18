Российские банки превращаются в IT-платформу

На данный момент почти у каждого российского банка уже имеется собственное мобильное приложение, а также различные интернет-сервисы, предназначенные как для частных, так и для корпоративных клиентов. Люди могут провести любую банковскую операцию не выходя из дома или офиса, пишет издание NewsNN.

По информации Markswebb Rank&Report, сейчас пользователями мобильных банковских приложений для смартфонов или планшетов в РФ являются 18,1 миллиона граждан. Это порядка 33% от всех россиян, пользующихся интернетом. Участники рынка уверены, что в ближайшем будущем число операций на данном удаленном канале обслуживания существенно возрастет.

Необходимо добавить, что одним из первых российских банков, сумевших превратиться из универсальных банков в настоящую IT-платформу, стал Локо-Банк.

В текущем году в Локо-Банк для открытия расчетного счета обратились уже более 90 000 бизнесменов. 95% из них сделали это удаленно. Менеджеры Локо-Банка сами бесплатно приезжали к клиентам для подписания необходимых бумаг.

По словам заместителя председателя правления Локо-Банка Андрея Люшина, собственный интернет-банк для бизнесменов, его структура создала в 2017 году. Однако за столь короткое время Локо-Банк уже был упомянут в исследовании Markswebb. Он встал в один ряд вместе с такими банками как Тинькофф, Модуль, Точка и Альфа. Эксперты отмечают современный дизайн Локо-Банка. Также его удостоили высокой оценки в рамках юзабилити-тестирования.

Отметим, что Локо-Банк является одним из лидеров рынка по открытию расчетных счетов для представителей малого и среднего бизнеса. Финансовое учреждение выделяется одними самых низких тарифов на отечественном рынке. В 2018 году банк начал предоставлять услуги по дистанционному открытию расчетных счетов. Малый бизнес в регионах получил доступ к открытию счета через интернет. Теперь мелким предпринимателям необязательно посещать офисы банка. Взаимодействие с финансовым учреждением происходит удаленно. Документы также оформляются дистанционно без личного общения с сотрудниками банка.