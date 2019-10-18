«Не бояться мечтать». Евгений Куйвашев о планах развития Свердловской области

По мнению главы области, задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, определяют общие цели для всех регионов. Однако путь к этим целям для каждого субъекта РФ свой, учитывая ресурсы, традиции и желания людей.

Уверен, выбор приоритетов развития, планы и государственные программы начинаются с мечты, которая становится целью государственного управления, а затем неизбежно воплощается в реальность. А значит, надо уметь видеть далеко вперёд, иметь терпение, быть настойчивым, не бояться проявлять волю при воплощении мечтаний, считает Евгений Куйвашев.

В своей публикации губернатор затронул тему выставки «ЭКСПО-2025», на проведение которой Екатеринбургу не удалось набрать нужное количество голосов. Несмотря на это, по мнению Куйвашева, подготовка к всемирной выставке дала значительный толчок для развития Свердловской области:

Год назад, выступая на заседании правительства Свердловской области, я говорил своим коллегам о необходимости в полной мере воспользоваться тем опытом, теми возможностями, которые мы получили, участвуя в заявочной кампании ЭКСПО. Прежде всего это новый уровень известности, новые конкурентные преимущества Свердловской области, которые мы ни в коем случае не должны упустить. И мы их не упустили.

Благодаря этому Екатеринбург стал востребованной площадкой для проведения всероссийских и международных мероприятий, считает глава региона. В этом году в столице Урала прошли Глобальный саммит GMIS, который посетил Президент России, юбилейный десятый ИННОПРОМ, чемпионат мира по боксу, международная выставка «Дорога-2019» с участием председателя Правительства России. Кроме того, на конец октября запланирован Всемирный день городов, который проходит под эгидой ООН-Хабитат и Форум высотного и уникального строительства «100+ForumRussia».

Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить плановую и долгосрочную загруженность наших выставочных и конгрессных площадок, максимально использовать возможности построенного Конгресс-центра, нашего гостиничного бизнеса, волонтёрских структур, отлично зарекомендовавших себя во время чемпионата мира по футболу,подчеркнул губернатор.

Также для в Екатеринбурге планируется внедрение системы «Умный город», которая была разработана и предложена для ЭКСПО-2025.

Новые возможности для развития даст и Универсиада–2023, считает Евгений Куйвашев. Она позволит построить в Екатеринбурге новый район «Новокольцовский», спортивные объекты мирового уровня, новый студенческий кампус Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина, а также оставит после себя развитую инфраструктуру.

В статье Евгений Куйвашев подвёл промежуточные итоги плана пятилетки развития Свердловской области, который был разработан в 2017 году. Этот проект выполняет роль региональной дорожной карты по реализации приоритетных национальных проектов.

«Пятилетка развития» стала политическим, общественным документом, разъясняющим людям, что конкретно мы будем делать для повышения качества жизни на Урале. Напомню, конечную цель реализации «Пятилетки развития» мы сформулировали так: вывести Свердловскую область по основным социально-экономическим показателям в тройку регионов-лидеров России,подчеркнул губернатор.

По итогам двух лет Свердловская область среди регионов России находится на четвёртом месте по обороту оптовой торговли, на пятом — по обороту розничной торговли и по объёму платных услуг населению, на седьмом — по объёму отгруженных товаров промышленного производства, на восьмом — по вводу в действие жилья.

Ежегодно растёт основная экономическая база области — горно-металлургическая и машиностроительные отрасли. С начала 2019 года зафиксирован рост объёмов производств на промышленных предприятиях: 102% к уровню января — июня 2018 года.

Объём отгруженной продукции Свердловской области в январе — июне 2019 года составил 1,145 триллиона рублей, или 106,4% к уровню января — июня 2018 года в действующих ценах. Также в регионе идёт перевооружение промышленности, создаются новые рабочие места. Среди реализованных проектов — вторая очередь строительства нового электролизного цеха АО «Уралэлектромедь», доменная печь № 7 и шаропрокатный стан АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».

Рост социально-экономического уровня области подтверждается и другими показателями. Например, грузооборот автомобильного транспорта вырос на 130% к уровню января–июня 2018 года и составил 2 270,3 миллиона тонно-километров. Оборот розничной торговли в регионе составил 567,1 миллиарда рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января–июня 2018 года.

Ещё одним важным показателем является положительный финансовый результат у крупных и средних организаций Свердловской области — 176,4 миллиарда рублей, что в 1,3 раза выше уровня января–июня 2018 года.

Я понимаю раздражение некоторых людей по поводу «средней температуры по больнице»: есть в области и проблемные предприятия, есть и вопиющие случаи несправедливости в отношении выплат заработной платы. Мы внимательно отслеживаем каждый такой случай, незамедлительно вмешиваемся. Благодаря современным информационных технологиям реакция на происшествия, несправедливости, на медлительность отдельных чиновников — не недели или месяцы, как это было ещё несколько лет назад, а дни и даже часы,отметил Евгений Куйвашев.

В качестве примера губернатор привёл вопрос «обманутых» дольщиков, которые пострадали от деятельности недобросовестных застройщиков. Начиная с 2012 года проблемные дома постепенно вводят в эксплуатацию.

Плановые показатели реализации «Пятилетки развития» мы в целом выполняем. Майский Указ Президента России Владимира Владимировича Путина поставил перед нами новые задачи достижения конкретных показателей — в экономике, в социальной сфере, в демографии, подчеркнул губернатор.

Также, по словам Евгения Куйвашева, он видит необходимость усиления контроля за ходом реализации «Пятилетки развития».:

Я попросил заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктора Викторовича Маслакова собрать в экспертную группу специалистов и учёных для независимого мониторинга реализации «Пятилетки развития». На декабрьском заседании правительства мы планируем заслушать результаты работы общественников. Задача, которую я поставил и министерствам, и группе Маслакова — выявить слабые места в реализации «Пятилетки развития» и дать конкретные предложения. Мы должны учесть реальные достижения, чтобы развить их, вы­явить ошибки и узкие места, которые неизбежны в столь масштабной, сложной работе.

Особое внимание уделено двум городам Свердловской области — Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Оба города с разницей в год будут отмечать своё 300-летие. Для этого созданы организационные комитеты по подготовке празднования и разработаны планы мероприятий.

Мы делаем всё необходимое для того, чтобы юбилейные мероприятия стали новыми точками роста для экономик Нижнего Тагила и Екатеринбурга, позволили реализовать проекты, направленные на повышение качества жизни людей, на годы вперёд заложили основу устойчивого роста и процветания для всей Свердловской области,заявил Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге в планы к подготовке к юбилею входят проекты развития районов «ВИЗ-Правобережный», «Новокольцовский», «Солнечный», «Академический», «Северная корона» и других.

В план проектировки «ВИЗ-Правобережного» помимо жилой застройки вошло строительство современной инфраструктуры: зелёные зоны, общественные пространства, паркинги, детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы.

Набережная Верх-Исетского пруда станет дополнительным центром развития города, объединившим административный, деловой, финансовый, культурный, спортивный потенциал, отметил губернатор.

В Нижнем Тагиле предусматривается не менее масштабный проект, предусматривающий строительство и реконструкцию социальных объектов, модернизацию дорожной инфраструктуры и благоустройство городской среды. Особое внимание уделено экологической обстановке в городе.

Для того чтобы заручиться максимальной поддержкой со стороны федеральных органов власти, я провёл рабочие совещания с уральцами — депутатами Государственной думы Российской Федерации. На совещании мы обсуждали возможности, которые есть у парламентариев по лоббированию интересов Урала,рассказал Евгений Куйвашев.

В конце статьи губернатор отметил, что сейчас в Свердловской области идёт напряжённая работа по формированию ре­гионального и муниципального бюджетов на 2020 год. Это позволит определить перспективы на будущее.