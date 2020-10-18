В России изменилась система доставки пенсий

В России изменилась система доставки пенсий

Сегодня, 21:50ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Российской Федерации изменилась система доставки пенсий. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу 18 октября.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала «Парламентской газете», что это сделано для удобства пенсионеров.

Теперь пенсионеры, пожелавшие сменить банк, в котором им будет начисляться пенсия, смогут получать её в ту же дату, что и раньше. Ранее при переходе в другую финансовую организацию дата могла смещаться, объяснила Бибикова.

Напомним, правительством РФ прорабатывается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Его представят президенту Владимиру Путину как только сформируется конкретное предложение.

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