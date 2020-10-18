В России изменилась система доставки пенсий

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала «Парламентской газете», что это сделано для удобства пенсионеров.
Теперь пенсионеры, пожелавшие сменить банк, в котором им будет начисляться пенсия, смогут получать её в ту же дату, что и раньше. Ранее при переходе в другую финансовую организацию дата могла смещаться, объяснила Бибикова.
Напомним, правительством РФ прорабатывается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Его представят президенту Владимиру Путину как только сформируется конкретное предложение.