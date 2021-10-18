О рекордном подорожании овсянки сообщил Росстат

О рекордном подорожании овсянки сообщил Росстат
О рекордном подорожании овсянки сообщил Росстат
Сегодня, 14:06ЭкономикаФото: pixabay.com
Стоимость килограмма овсяных хлопьев достигла 80,9 рубля в сентябре 2021 года в то время как в августе цена составляла 80,5 рубля.

Впервые за всю историю для геркулесовой каши был преодолен порог в 80 рублей, уточняют в Росстате. В августе–сентябре 2020 года цена находилась на уровне 72,1 рубля, то есть она была ниже на 12%.

Подорожание отмечается не только у геркулеса, пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. Оно коснулось и овсянки. Она с января по август 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года подорожала на 15% и теперь ее стоимость составляет 94 рубля за один килограмм.

Причиной подорожания называется рост закупочной цены у поставщиков. Последние ранее предупреждали об этом, так как подорожало само сырье, упаковка, была засуха и наблюдались сложности с уборкой урожая в ключевых регионах-поставщиках, пишет «Новые известия».

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