В Свердловской области определен оператор единой социальной карты
Сегодня, 12:20ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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ООО «САПФИР-ЭКСПЕРТ» бизнесмена Ришата Серазиденова стало оператором единой социальной карты жителя Свердловской области, пишет интернет-издание Znak.
Компания входит в холдинг «Сапфир», который занимается поставкой программного обеспечения для правительства Свердловской области. В 2019 году компания выигрывала три контракта на суммы в два миллиона рублей, 5,5 миллиона рублей и 5,6 миллиона рублей.
На обслуживание социальной карты из областного бюджета выделят около 250 миллионов рублей. При помощи единой социальной карты свердловчане будут получать меры социальной поддержки, оплачивать транспортные, медицинские и иные услуги.
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