В Свердловской области определен оператор единой социальной карты

Компания входит в холдинг «Сапфир», который занимается поставкой программного обеспечения для правительства Свердловской области. В 2019 году компания выигрывала три контракта на суммы в два миллиона рублей, 5,5 миллиона рублей и 5,6 миллиона рублей.