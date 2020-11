Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Минтруд предложил проработать возможность увеличения минимальных пенсионных накоплений, при котором они будут выплачиваться не все разом, а ежемесячно до конца жизни.

Негосударственные пенсионные фонды, опасающиеся резкого оттока средств из-за роста объема единовременных выплат, как пишет «Коммерсант», выступили против. По мнению экспертов, увеличение планки необходимо, так как ежемесячные выплаты сейчас малы и почти не влияют на бюджет граждан. Минтруд попросил ПФР проработать возможность изменения условий для выплаты гражданам их пенсионных накоплений. В частности, предлагается делать их тогда, когда назначенная накопительная пенсия составляет не более 20% от МРОТ. На данный момент накопительная пенсия выплачивается единоразово при условии, что ежемесячная выплата не превышает 5% по отношению к размеру совокупной пенсионной выплаты. Минтруд поручил проработать несколько вариантов и представить предложения с учетом данных НПФ.

