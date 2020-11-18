Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Негосударственные пенсионные фонды, опасающиеся резкого оттока средств из-за роста объема единовременных выплат, как пишет «Коммерсант», выступили против. По мнению экспертов, увеличение планки необходимо, так как ежемесячные выплаты сейчас малы и почти не влияют на бюджет граждан.