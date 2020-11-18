В Нижнем Тагиле в 2021 году на пенсии и пособия планируют потратить почти миллиард

Напомним, в Нижнем Тагиле, согласно проекту бюджета на 2021 год, расходы на ЖКХ были увеличены на 600 миллионов рублей. На такую же сумму расходы были урезаны на дороги и транспорт. Снизились и затраты на детские сады и школы на 200 миллионов рублей. Общественные слушания по проекту бюджета Нижнего Тагила назначены на 24 ноября.