В Нижнем Тагиле в 2021 году на пенсии и пособия планируют потратить почти миллиард

На пенсии и пособия для тагильчан в 2021 году планируется выделить 934 миллиона рублей. Эта сумма указана в проекте бюджета Нижнего Тагила.

В 2020 году на эти цели было выделено 1,03 миллиарда рублей. На пенсионное обеспечение граждан на 2021 год запланировано 62,6 миллиона рублей. По сравнению с 2020 годом сумма выросла на три миллиона рублей. В текущем году она составляет 59,3 миллиона рублей. На выплату пособий в 2021 году приходится 795,4 миллиона рублей. В 2020 году в бюджете на эти цели было предусмотрено 899,3 миллиона рублей. Без изменений остались суммы по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» и на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям. На данные цели выделят 20 и 15 миллионов рублей соответственно. Напомним, в Нижнем Тагиле, согласно проекту бюджета на 2021 год, расходы на ЖКХ были увеличены на 600 миллионов рублей. На такую же сумму расходы были урезаны на дороги и транспорт. Снизились и затраты на детские сады и школы на 200 миллионов рублей. Общественные слушания по проекту бюджета Нижнего Тагила назначены на 24 ноября.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter