Стоимость кофе сорта арабика достигла своего максимума за последние 9 лет

Стоимость декабрьских поставок кофе арабика на бирже ICE Futures сейчас составляет 2,2 долларов США за фунт — это рост на 55% всего за год. Последний раз подобные значения фиксировались в начале 2012 года.

Нынешняя ситуация с ценой кофе сорта арабика сложилась на мировом рынке не просто так — производители и фермеры больше не могут выращивать и продавать кофе себе в убыток, как это происходило последние годы, сообщают «Новые известия» со ссылкой на эксперта. Расходы на выращивание кофе для фермеров были выше, чем конечная цена продажи, многие обанкротились за последние годы и покинули рынок, рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В сложившейся ситуации эксперт рекомендует россиянам обратить свое внимание на чай — он дорожает не так ощутимо, как это происходит с кофе.

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