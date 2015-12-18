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Евгений Куйвашев: в 2015 году Средний Урал сохранил свои позиции на внешних рынках и обрел новых зарубежных партнеров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев: в 2015 году Средний Урал сохранил свои позиции на внешних рынках и обрел новых зарубежных партнеров

18 декабря 2015, 13:55ЭкономикаMaurice
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