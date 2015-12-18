Евгений Куйвашев: в 2015 году Средний Урал сохранил свои позиции на внешних рынках и обрел новых зарубежных партнеров

По традиции на этот прием также приглашаются главы торговых миссий и почетные консулы иностранных государств.

Лидер региона поблагодарил дипломатов за активную совместную работу в рамках международных мероприятий. Среди них: Шестой Российско-Азербайджанский межрегиональный форум, встреча с президентами Чешской Республики и Монголии, Российско-Французский медицинский форум, Российско-Германский энергетический форум, очередное заседание Совета делового сотрудничества между Свердловской областью и Республикой Беларусь.

Губернатор также особо отметил конструктивный характер совместной работы представительств с правительством Свердловской области по приглашению и организации визитов иностранных партнеров на международную промышленную выставку «ИННОПРОМ», которая в этом году прошла под знаком российско-китайского партнерства.

Более 600 компаний из 70 стран мира, масштабные официальные и деловые иностранные делегации посетили выставку. Регион получил хороший импульс к дальнейшему развитию. Я надеюсь, что этот тренд сохранится и в следующем году сказал он.

В ходе приема Евгений Куйвашев констатировал факт повышения внимания со стороны иностранных государств к Свердловской области. Так, в уходящем году значительно увеличилось количество посетивших регион высших представителей зарубежных государств в Российской Федерации - губернатор провел переговоры с 36-ю иностранными послами. Общее количество зарубежных делегаций, побывавших в области, увеличилось в 2015 году в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом.

В следующем году, по словам главы региона, в Свердловской области будет продолжена работа с партнерами по продвижению совместных проектов, договоренности о которых были достигнуты в ходе переговоров. Хорошие перспективы, считает Евгений Куйвашев, наметились в сфере сотрудничества с французскими фармацевтическими компаниями, станкостроительными и энергетическими предприятиями Чешской Республики, китайскими машиностроительными компаниями. Продолжится работа совместных рабочих органов по развитию сотрудничества с Финляндией, Белоруссией, Киргизией».

В ответном слове дуайен дипкорпуса Генеральный консул Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Султан Гасымов поблагодарил губернатора за благоприятные условия, которые создаются в Свердловской области для работы зарубежных представительств, и передал слова поздравления с наступающими праздниками всем жителям Свердловской области.

От имени всех миссий хотел бы поблагодарить за теплый прием, который нам оказывает Свердловская область и лично Вы, за всестороннюю поддержку нашей деятельности. Я хотел бы пожелать в новом году России, Вам и всем свердловчанам самого доброго и светлого. Россия - очень сильная страна, которая всегда благополучно преодолевала все вызовы времени. Так будет всегда сказал он.

Отметим, в этом году Евгений Куйвашев продолжил традицию вручения дипломатам в качестве новогодних подарков сувениров, сделанных людьми с ограниченными возможностями здоровья: шкатулки и ёлочные игрушки изготовили мастера художественно-ремесленного объединения «Благое дело» из поселка Верх-Нейвинский. Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе назвал эту традицию правильной и трогательной.

Мне очень нравится, что эти подарки сделали люди своими руками, они вдохнули в поделки тепло и свою любовь. Таким образом люди с ограниченными возможностями чувствуют себя нужными и востребованными. Это очень трогательная традиция сказал дипломат.