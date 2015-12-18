Свердловские чиновники не могут выплатить пособия многодетным семьям

В Свердловской области закончились деньги на выплату ежемесячных пособий многодетным семьям. Об этом сказано в сообщении Областного информационно-расчетного центра.

Сделана дополнительная заявка. В настоящее время решается вопрос по перераспределению бюджетных средств, при поступлении финансирования в декабре выплаты будут перечислены на лицевые счета получателей объясняется на сайте центра.

При этом бюджетное учреждение не уточняет срок поступления средств. В канун Нового года чиновники советуют матерям «не беспокоиться и терпеливо подождать».