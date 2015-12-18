Свердловские чиновники не могут выплатить пособия многодетным семьям
18 декабря 2015, 14:35ЭкономикаMaurice
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Областной информационно-расчетный центр подготовил дополнительную заявку в Москву.
В Свердловской области закончились деньги на выплату ежемесячных пособий многодетным семьям. Об этом сказано в сообщении Областного информационно-расчетного центра.
Сделана дополнительная заявка. В настоящее время решается вопрос по перераспределению бюджетных средств, при поступлении финансирования в декабре выплаты будут перечислены на лицевые счета получателей объясняется на сайте центра.
При этом бюджетное учреждение не уточняет срок поступления средств. В канун Нового года чиновники советуют матерям «не беспокоиться и терпеливо подождать».
Ежемесячные пособия установлены в 2012 году. Соцподдержка оказывается тем многодетным семьям, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума.
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