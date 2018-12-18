26 млн рублей выделено на содержание сетей наружного освещения в Нижнем Тагиле

Согласно техзаданию, подрядчик должен обеспечить бесперебойную работу сетей уличного освещения, обеспечить включение и выключение освещения в соответствии с графиком работы. А также осуществлять своевременный ремонт сетей, замену светильников, устранение аварийных неисправностей, осуществлять санитарное содержание светильников, обеспечивать необходимый уровень горения приборов, заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями, передавать показания приборов учета заказчику.

В Ленинском районе в ведение исполнителя попадут 3520 светильников в центральной части города и 1956 светильников в микрорайоне Выя, в Дзержинском районе – 618 светильников на Кушве и 4411 на Вагонке, 1220 осветительных приборов – на Красном Камне и 845 в Тагилстроевском районе, на ГГМ – 4032 и 414 в пригороде, а также 319 светильников системы автоматического наружного освещения.

В Нижнем Тагиле в настоящий момент реализуется программа «Светлый город», которая в августе 2018 года достигла экватора. Не так давно новые светильники были установлены на ул. Фрунзе, а также ул. Быкова и ул. Космонавтов (в рамках ремонта дорожной сети).