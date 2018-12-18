Владеющее «Райтами» и «Монетками» ООО в Екатеринбурге подало в суд на «Детский мир»

В Арбитражный суд Курганской области поступило исковое заявление от ООО «Элемент-трейд» к ООО «Детский мир». В суде иск зарегистрирован как «исполнение обязательств по договорам аренды».

Истец требует у ответчика 8,6 млн рублей, в частности 8,5 млн рублей упущенной выгоды и 100 тысяч рублей реального ущерба.

ООО «Элемент-трейд» зарегистрировано в Екатеринбурге, чистая прибыль компании в 2017 году составила 331 млн рублей. Компания владеет ритейлерами «Райт», «Монетка-супер», «Монетка».