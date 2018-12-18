Владеющее «Райтами» и «Монетками» ООО в Екатеринбурге подало в суд на «Детский мир»
Сегодня, 15:14ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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Екатеринбургское ООО «Элемент-трейд» подало иск к ООО «Детский мир» из-за упущенной выгоды в 8 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В Арбитражный суд Курганской области поступило исковое заявление от ООО «Элемент-трейд» к ООО «Детский мир». В суде иск зарегистрирован как «исполнение обязательств по договорам аренды».
Истец требует у ответчика 8,6 млн рублей, в частности 8,5 млн рублей упущенной выгоды и 100 тысяч рублей реального ущерба.
ООО «Элемент-трейд» зарегистрировано в Екатеринбурге, чистая прибыль компании в 2017 году составила 331 млн рублей. Компания владеет ритейлерами «Райт», «Монетка-супер», «Монетка».
Головная компания (Apollodorus Trustees ltd.) зарегистрирована на Кипре.
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