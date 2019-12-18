Депутаты одобрили повышение зарплат чиновникам Нижнего Тагила
Сегодня, 11:32ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле депутаты одобрили повышение заработных плат муниципальным чиновникам на 3,8%, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Индексацию зарплаты поддержали 23 депутата, присутствовавших на заседании. Заработная плата будет увеличена у работников администрации города и подведомственных учреждений, а также сотрудников аппарата местного самоуправления.
Размеры окладов и надбавок вырастут с 1 октября 2020 года, а документ об этом вступит в силу с 1 января. В настоящий момент средняя зарплата муниципального работника составляет 37 тысяч рублей.
В 2019 году Свердловская область выделила около 370 млн рублей на содержание органов местного самоуправления в Нижнем Тагиле. В следующе году город получит на 20 миллионов рублей больше.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей