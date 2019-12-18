Депутаты одобрили повышение зарплат чиновникам Нижнего Тагила

Индексацию зарплаты поддержали 23 депутата, присутствовавших на заседании. Заработная плата будет увеличена у работников администрации города и подведомственных учреждений, а также сотрудников аппарата местного самоуправления.

Размеры окладов и надбавок вырастут с 1 октября 2020 года, а документ об этом вступит в силу с 1 января. В настоящий момент средняя зарплата муниципального работника составляет 37 тысяч рублей.