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#300лет
В Нижнем Тагиле депутаты приняли 15-миллиардный бюджет города на 2020 год
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Нижнем Тагиле депутаты приняли 15-миллиардный бюджет города на 2020 год

Сегодня, 11:46ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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