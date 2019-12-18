В Нижнем Тагиле депутаты приняли 15-миллиардный бюджет города на 2020 год

При формировании бюджета были учтены замечания депутатов, Счетной палаты и прокуратуры Ленинского района. У последних вопросы возникали касательно недостаточного финансирования для погашения кредиторской задолженности и дефицита бюджета, а также исполнение обязательств по концессии на строительство завода по сортировке мусора. В 2019 году на погашение кредиторской задолженности было направлено более полумиллиарда рублей, а в 2020 году на это предусмотрено более 250 миллионов рублей.