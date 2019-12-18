В Нижнем Тагиле депутаты приняли 15-миллиардный бюджет города на 2020 год
Сегодня, 11:46ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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18 декабря на заседании городской думы 22 депутата из 23 присутствующих одобрили 15-миллиардный бюджет Нижнего Тагила на 2020 год, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
При формировании бюджета были учтены замечания депутатов, Счетной палаты и прокуратуры Ленинского района. У последних вопросы возникали касательно недостаточного финансирования для погашения кредиторской задолженности и дефицита бюджета, а также исполнение обязательств по концессии на строительство завода по сортировке мусора. В 2019 году на погашение кредиторской задолженности было направлено более полумиллиарда рублей, а в 2020 году на это предусмотрено более 250 миллионов рублей.
Доходная часть бюджета составит 14,78 миллиарда рублей, расходы — 14,83 миллиарда рублей, дефицит — 56,6 миллиона рублей, 9,33 миллиарда рублей — межбюджетные трансферы.
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