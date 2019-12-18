В Нижнем Тагиле с 2020 года увеличится плата за холодную воду
Сегодня, 17:32ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 2020 года в Нижнем Тагиле повысится плата за пользование холодной водой. Информация об этом размещена на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно документу, с 1 января по 30 июня следующего года тариф повысится на 19 копеек и будет составлять 21,48 рубля за кубометр. С 1 июля по 31 декабря — на 78 копеек и составит 22,26 рубля за кубометр.
Как рассказали в ООО «Водоканал-НТ», корректировки тарифов на водоснабжение, водоотведение и подключение к централизованным системам были рассмотрены 11 и 18 декабря на заседаниях РЭК. По их итогу принято 238-е постановление об установлении новых тарифов.
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