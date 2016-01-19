Минфин не планирует продлевать субсидирование ставки по льготной ипотеке

Субсидирование ставки по программе льготной ипотеки продлеваться не будет, рассматриваются другие меры поддержки ипотеки, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Субсидирование ставки продлеваться не будет. Это не означает, что не будет других мер поддержки ипотеки, но субсидирование ставки продлеваться не будет сказал он.

По словам замминистра, конкретные меры поддержки рынка сейчас обсуждаются.

Как сообщалось в декабре, российские банки со времени начала действия правительственной программы субсидирования ипотеки выдали 173,6 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 309,2 млрд руб.