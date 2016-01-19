Минфин не планирует продлевать субсидирование ставки по льготной ипотеке
По словам замминистра, конкретные меры поддержки рынка сейчас обсуждаются.
Субсидирование ставки по программе льготной ипотеки продлеваться не будет, рассматриваются другие меры поддержки ипотеки, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Субсидирование ставки продлеваться не будет. Это не означает, что не будет других мер поддержки ипотеки, но субсидирование ставки продлеваться не будет сказал он.
По словам замминистра, конкретные меры поддержки рынка сейчас обсуждаются.
Как сообщалось в декабре, российские банки со времени начала действия правительственной программы субсидирования ипотеки выдали 173,6 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 309,2 млрд руб.
В рамках государственной программы по льготному ипотечному кредитованию ставка установлена на уровне 12%. Объем программы составляет 700 млрд руб., из бюджета на субсидирование ставки планировалось выделить $3,5 млрд. Как оценили эксперты, на программу льготной ипотеки приходится около трети от всего выданного объема ссуд на покупку недвижимости в 2015 году. Программа действует до 1 марта 2016 года.