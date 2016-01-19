Путин поручил подготовить стратегию развития автопрома до 2025 года
Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить стратегию развития автомобильной промышленности, направленную на обеспечение импортозамещения продукции и технологий.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 марта разработать и утвердить стратегию развития автопрома до 2025 года, предусмотрев меры поддержки отрасли, говорится в сообщении Кремля.
Разработать и утвердить стратегию развития автомобильной промышленности и производства автокомпонентов на период до 2025 года, направленную на обеспечение импортозамещения продукции и технологий говорится в перечне поручений по результатам проверки эффективности мер по ускорению процессов импортозамещения в автомобильной промышленности.
Стратегия развития должна предусматривать, в частности, прогноз параметров рынка и экспорта автомобильной техники, обеспечивающих эффективное функционирование автомобильной промышленности с учетом текущих экономических тенденций, приоритетные направления научно-технологического развития российского автомобилестроения, механизмы поддержки развития автопрома, а также механизмы развития производства автокомпонентов и локализации производства автомобильной техники на территории РФ.
Кроме того, Путин поручил правительству представить предложения по господдержке предприятий автопрома в зависимости от уровня локализации их продукции, а также по обеспечению регистрации в РФ прав на результаты научно-технической деятельности.
Помимо этого, правительству поручено обеспечить внесение ряда изменений в подпрограмму «Автомобильная промышленность» государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
В целях обеспечения конкурентоспособности российских автокомпонентов, их частей, сырья и материалов поручено принять меры в части повышения актуальности представляемых организациями автопрома данных об уровне локализации выпускаемой ими продукции, содействия в заключении долгосрочных контрактов между автосборочными предприятиями и российскими производителями автокомпонентов. Также до 1 марта правительству необходимо представить предложения по формированию нормативной правовой базы по вопросам поэтапного обновления автомобильного парка.