Путин поручил подготовить стратегию развития автопрома до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 марта разработать и утвердить стратегию развития автопрома до 2025 года, предусмотрев меры поддержки отрасли, говорится в сообщении Кремля.

Разработать и утвердить стратегию развития автомобильной промышленности и производства автокомпонентов на период до 2025 года, направленную на обеспечение импортозамещения продукции и технологий говорится в перечне поручений по результатам проверки эффективности мер по ускорению процессов импортозамещения в автомобильной промышленности.

Стратегия развития должна предусматривать, в частности, прогноз параметров рынка и экспорта автомобильной техники, обеспечивающих эффективное функционирование автомобильной промышленности с учетом текущих экономических тенденций, приоритетные направления научно-технологического развития российского автомобилестроения, механизмы поддержки развития автопрома, а также механизмы развития производства автокомпонентов и локализации производства автомобильной техники на территории РФ.

Кроме того, Путин поручил правительству представить предложения по господдержке предприятий автопрома в зависимости от уровня локализации их продукции, а также по обеспечению регистрации в РФ прав на результаты научно-технической деятельности.

Помимо этого, правительству поручено обеспечить внесение ряда изменений в подпрограмму «Автомобильная промышленность» государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».