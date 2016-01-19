Туроператоры спрогнозировали подорожание отдыха в Крыму на 30%
Владельцы крымских гостиниц рассчитывают на резкий рост спроса в предстоящем летнем сезоне из-за отсутствия у большинства россиян возможности отдыхать в Турции и Египте, поэтому намереваются поднять цены.
По словам представителя Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, уже сейчас крымские цены на бронирование для туроператоров выросли на 15-20%, а к началу летнего сезона рост может достичь 30%, пишет «Коммерсантъ».
Эксперты считают, что при этом разница в стоимости путевок в Крым и Краснодарский край – с его гораздо более развитой инфраструктурой – может уменьшиться с 25% до 5–10%, и из-за этого полуостров рискует лишиться части турпотока.
Ирина Тюрина полагает, что рост цен на отдых в Крыму связан с повышением ожиданий властей полуострова, обнадеженных резким ростом туристического спроса прошлым летом. При этом в минувшем году точно так же резко возросла стоимость размещения в Анапе и Геленджике, из-за чего спрос по этим направлениям упал на 30-50%.