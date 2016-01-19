Туроператоры спрогнозировали подорожание отдыха в Крыму на 30%

По словам представителя Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, уже сейчас крымские цены на бронирование для туроператоров выросли на 15-20%, а к началу летнего сезона рост может достичь 30%, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что при этом разница в стоимости путевок в Крым и Краснодарский край – с его гораздо более развитой инфраструктурой – может уменьшиться с 25% до 5–10%, и из-за этого полуостров рискует лишиться части турпотока.