За месяц долги по зарплате в Свердловской области выросли на 20%

Официально зарегистрированные долги по зарплате в Свердловской области за месяц выросли на 19,9%. Согласно данным, опубликованным Свердловскстатом, на 1 января четыре предприятия должны своим сотрудникам 8,37 млн рублей.

Среди предприятий-должников числятся один производитель хлеба (64 работника, долг 2,45 млн рублей), производитель машин и оборудования (125 человек, 3,76 млн рублей долга). Еще 1,84 млн рублей должна организация, занимающаяся производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Управляющая компания не выплатила 36 работникам 316 тыс. рублей.

Напомним, по сравнению с ноябрем задолженность по зарплате в регионе существенно сократилась. Тогда сумма просрочки составляла 14,7 млн рублей. Средняя зарплата в Свердловской области в январе — ноябре 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, выросла на 4,5%. Согласно данным Свердловскста, она составила 30,6 тыс. рублей. При этом годовая инфляция превысила 13,7% (среднероссийская – 11,2%).