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За месяц долги по зарплате в Свердловской области выросли на 20%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За месяц долги по зарплате в Свердловской области выросли на 20%

19 января 2016, 12:40ЭкономикаMaurice
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