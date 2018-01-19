43 млн посылок из Китая поступило в Екатеринбург в 2017 году

В Екатеринбурге подведены итоги международных почтовых оправлений за 2017 год. Согласно подсчетам, в пункте международного обмена в аэропорту «Кольцово» за год было обработано 43,4 млн посылок из Китая.

Товары были доставлены в столицу Урала на 126 самолетах и 418 грузовиках. Как отметили сотрудники центров по обработке почтовых отправлений, самыми загруженными месяцами стали март и декабрь.

Согласно статистике, Екатеринбург стал региональным лидером по приему посылок из Китая. Опередил его только московский аэропорт «Внуково», пишет «ЕТВ».