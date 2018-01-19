Мэрия Екатеринбурга проиграла суд УФАС по нарушениям в автобусных торгах

Суд постановил, что антимонопольный орган прав, считая, что заказчик устанавливал дополнительные требования к участникам торгов. Отметим, что ведомство посчитало такие требования не соответствующими закону о системе контрактов.

К примеру, в контракте было указано, что подрядчик должен не позднее двух недель с момента подписания контракта представить копии договоров о том, что в пользовании исполнителя будут валидаторы, оснащенные программным обеспечением. С помощью устройств, добавим, в автобусах возможна оплата картами. После указания на это требование, ФАС вынесла предписание устранить нарушения.

В арбитражном суде заявили, что мэрии Екатеринбурга не удастся обойти запрет, устанавливая завуалированные требования.

В столице Урала в настоящее время действует безналичная система расчета пользователей общественного транспорта «Екарта». В администрации заявили, что намерены развивать способ оплаты посредством банковских карт. Именно по этой причине перевозчики получили новые условия в контрактах, передает «Znak.com».