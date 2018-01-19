Восемь стран-участниц прислали заявки на ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге

Заявки поступили от Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Индии, Италии, Чехии и Японии.

Гости прибудут из города Соннам. Представители Кореи рассказали об этом на встрече со свердловскими бизнесменами на площадке торгово-промышленной палаты Урала.

Представитель департамента по поддержке бизнеса южнокорейского города заявил, что они приехали заранее, поскольку столица Урала удивила их масштабом своей деятельности. Кроме того, южнокорейцы заинтересованы в расширении сотрудничества с уральским регионом.

В число интересов бизнесменов Южной Кореи входят предприятия машиностроения и другой крупной промышленности, которые могут осуществлять инвестиционные проекты. В перспективе планируется создать совместные производства России и Южной Кореи, передает «Уралинформбюро».

Выставка пройдёт с 9 по 12 июля в столице Урала.