Восемь стран-участниц прислали заявки на ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге
Стало известно о первых участниках выставки ИННОПРОМ-2018. Так, Южная Корея направит в Екатеринбург масштабную делегацию.
Заявки поступили от Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Индии, Италии, Чехии и Японии.
Гости прибудут из города Соннам. Представители Кореи рассказали об этом на встрече со свердловскими бизнесменами на площадке торгово-промышленной палаты Урала.
Представитель департамента по поддержке бизнеса южнокорейского города заявил, что они приехали заранее, поскольку столица Урала удивила их масштабом своей деятельности. Кроме того, южнокорейцы заинтересованы в расширении сотрудничества с уральским регионом.
В число интересов бизнесменов Южной Кореи входят предприятия машиностроения и другой крупной промышленности, которые могут осуществлять инвестиционные проекты. В перспективе планируется создать совместные производства России и Южной Кореи, передает «Уралинформбюро».
Выставка пройдёт с 9 по 12 июля в столице Урала.
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