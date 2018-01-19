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Жители России накопили 29,5 трлн рублей за 2017 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители России накопили 29,5 трлн рублей за 2017 год

19 января, 22:05Экономика
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