Жители России накопили 29,5 трлн рублей за 2017 год
19 января, 22:05Экономика
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Жители России за прошедший год накопили рекордную сумму денег. Накопленная сумма на 14% больше сбережений россиян за 2016 год.
Россияне за 2017 год накопили на банковских счетах 20 трлн рублей. И ещё 9,7 трлн рублей были накоплены в результате инвестиции в ценные бумаги и наличными.
Соответствующие данные привёл Росстат после опроса граждан.
Существенный вклад в увеличение общей суммы сбережений внесло увеличение реальных зарплат. По данным специалистов, заработная плата сотрудника социальной сферы за 2017 год выросла на 10%.
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