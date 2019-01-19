Экспорт из Свердловской области составил 7 млрд долл. и увеличился в 1,3 раза
За 10 месяцев 2018 года количество экспорта из Свердловской области увеличилось в 1,3 раза, а общая полученная сумма составила 7 миллиардов долларов.
3 миллиарда 700 миллионов долларов получены от экспорта металла и сопутствующих изделий. 1 миллиард 600 миллионов долларов удалось заработать региону от продажи продукции машиностроения. С сентября по октябрь 2018 года экспорт продукции машиностроения по сравнению с таким же периодом 2017 года увеличился в 2,8 раза, металла и изделий из него – в 1,2 раза.
Отмечается увеличение количества инвестиций в региональный капитал. В перспективе их сумма в 2018 году должна составить 368 миллиардов рублей, что на 3,5 процента больше по сравнению с 2017 годом.
Розничная торговля на Среднем Урале составит 1120 миллиардов рублей. Положительный прирост в 1,8 процента зафиксирован при сравнении с показателями 2017 года, информирует «Областная газета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости