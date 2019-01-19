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Экспорт из Свердловской области составил 7 млрд долл. и увеличился в 1,3 раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экспорт из Свердловской области составил 7 млрд долл. и увеличился в 1,3 раза

Сегодня, 11:20ЭкономикаФото: pixabay.com
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