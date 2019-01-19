Экспорт из Свердловской области составил 7 млрд долл. и увеличился в 1,3 раза

3 миллиарда 700 миллионов долларов получены от экспорта металла и сопутствующих изделий. 1 миллиард 600 миллионов долларов удалось заработать региону от продажи продукции машиностроения. С сентября по октябрь 2018 года экспорт продукции машиностроения по сравнению с таким же периодом 2017 года увеличился в 2,8 раза, металла и изделий из него – в 1,2 раза.